أكد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، خلال برنامجه رحيق الإيمان عندما اتصل عليه شاب سوداني يسأله عن حكم المظاهرات السلمية ضد الحاكم، ورد عليه الداعية بقوله : (ما عندي شئ اسمها سلمية) وزاد: لا توجد مظاهرات سلمية أبداً.
وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز، قال الشيخ وسيم، للمتصل السوداني خذوا العبرة من البلدان الأخرى. رأينا ما جرى بمصر وسوريا عندما قالوا سلمية، ولكن تشتتوا وماتوا بعيالهم واحترقوا. وتابع : “إذا عندك شئ تريد إيصاله يكون عبر المؤسسات” وطالب بالحق وليس بأسلوب (البلطجية).
وطلب الداعية وسيم، من المتصل أن يأخذ الفتوى هذه من مشايخ بلاده بالسودان حتى يتحملوا تبعات فتواهم وأكد له أن أهل الشام أخذوا الفتوى من مشايخ من دول العالم وجرى بهم ما جرى.
منى رضوان
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو.. رد ساخن من داعية اماراتي لشاب سوداني عندما سأله ماحكم المظاهرات السلمية ضد الحاكم