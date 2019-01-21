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منوعات

2019/01/21

2019/01/21


بالفيديو: زوجة الوزير السوداني “جادين” اللبنانية تسلب أمواله وترميه بالشارع.. كوميديا احتجاجات السودان



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وظف الناشط جدو شريف جار النبي على مواقع التواصل الاجتماعي صاحب شخصية (الوزير جادين) – وظف الأحداث التي تجري في الشارع السوداني من احتجاجات ومظاهرات في فيديو درامي جديد يعكس خلاله مصير الوزير الذي سلب أموال شعبه وتزوج من فتاة لبنانية .

المقطع الدرامي الذي جاء تحت العنوان (زوجة الوزير جادين اللبنانية تسلب أمواله وترميه بالشارع أنظر رد فعل الشارع اللبناني) أوضح الحال الذي صار عليه بعد فقدانه للسلطة على افتراض نجاح الثورة حيث تم تجريده من أمواله وفقدانه لزوجته اللبنانية ولم يخرج من هذه التجربة سوي بجلبابه السوداني الذي قدم به .

الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: توظيف الاحتجاجات في مقاطع الوزير السوداني (جادين) الذي تزوج من لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي

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