بنك السودان المركزي: ما راج عن وجود مشكلة في فئة (100) جنيه شائعة

كذب بنك السودان المركزي ماراج عن وجود مشكلة في فئة الـ(100 )جنيه، التي سيطرحها البنك للتداول مطلع الشهر القادم، تمنع استخدامها في الصراف الآلي ووصف الأمر بالشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ببنك السودان رئيس جناح البنك بمعرض الخرطوم الدولي الذي افتتح يوم الإثنين بأرض المعارض ببري عثمان عبدالصادق، ما راج بأن حجم الورقة النقدية فئة الـ100 جنيه ـكبر من فتحة الصراف الآلي.
وأشار إلى تزايد إطلاق الشائعات عبر الوسائط الإلكترونية ووصفها بالمصيبة التي أصبح يتعرض لها المواطن.
وأكد عبدالصادق خلال رده على استفسارات صحفيين بجناح بنك السودان بمعرض الخرطوم الدولي، أن مقاس فئة الـ(100 )جنيه التي تمت طباعتها بحجم فئة الـ(5 )جنيهات التي تستخدم عبر الصراف الآلي فكيف لا يمكن استخدام الـ100جنيه.
وجدد التأكيد على مضي المركزي في طباعة فئة (200 ) و(500 )جنيه مرحلياً إلى أن تكتمل في أبريل المقبل وذلك في إطار برنامجهة لمعالجة أزمة الأوراق النقدية.
وقطع بأن المركزي يمضي في برنامج كبير معالجة أزمة الأوراق النقدية بل أنه يركز على إعادة الثقة الى الجهاز المصرفي لاستعادة توريد العملاء أموالهم بالبنوك وزاد” لأنه إذا لم تورد الأموال في البنوك المسألة لا تستقيم “.
وكشف أن خطة المركزي في ذلك تحتوي على خطوات وبرامج وإجراءات خلال المرحلة القادمة .
ونفى عبدالصادق فشل مبادرة ( ايداع) مؤكداً أنها تمضي بصورة جيدة مثمناً وفاء أعضاء الغرفة التجارية بما التزموا به معلناً عن اجراءات جديدة تتخذ مع اصحاب العمل لمعالجة المسائل.
الخرطوم: باج نيوز