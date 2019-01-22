قوش: شابه قتلت (طبيب بري) ببندقية (خرطوش)

أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش امتلاكهم صوراً بـ(الستلايت) لجميع التظاهرات التي اندلعت في العاصمة أخيراً ، منوهاً بانها إستراتيجيتهم في التعامل مع الاحتجاجات تقوم على حفظ أرواح المواطنين .
وفي ذات الصدد توعد بمحاكمة شابة قال إنها أقدمت طبقاً لتسجيلات محفوظة لديهم على قتل الطبيب بابكر سلامة برصاصة غادرة في ظهره عبر بندقية خرطوش من نوع مورس.
وشدد قوش بحسب صحيفة الإنتباهة انهم سيدافعون عن مشروعهم ، ولن يسمحوا بسقوط الإنقاذ بالتظاهرات .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
'S YOUSIF
2019/01/22 at 1:35 م (UTC 2) رابط التعليق
للأسف أعلى مسئول في الجهاز الأمني والاستخبارات لدولة لا يستطيع إصدار تصريح أو فك ملابسات أو تقديم حتى سناريو لحفظ وجهة الدولة …..تصريح معيب من كل أركانه 1…كيف يعقل أن يصرح جهاز المخابرات بمعلومة مخالفة لما اورده رئيس الجمهورية بأن نوع السلاح غير موجود حتى في البلاد…اليست هذه ضربة ؟
2… في نفس التصريح يقول الرجل وبعد دقيقتين فقط من أن السلاح هو خرطوش موريس ويعود ليتهم بت شيوعية أخرجت من حقيبتها سلاح وقتل الطبيب؟ علما بأن حجم السلاح لا يمكن أن تحمل في حقيبة؟
3… ما هو سر التركيز على هذا الطبيب دون الاخرين ؟ هل هناك سناريو غبي تتم طبخها للاعلام؟
4…. كيف لرجل أمن يهدد بمحاكمة مواطن سوداني أليس هذا اختزال كل سلطات القانون في عقلية الرجل وما نراه عمليا في الشارع السوداني خير دليل لتغول الجهاز على مفاصل الدولة؟
5… اتهام الرجل بالتقصير والإشارة إلى مكامن القصور للجهاز التنفيذي ثم نقابة الأطباء وتبريره بأنهم قصروا حتى وصل الأمر إلى هذا الحد أليس من يدير البلد هو جهاز الأمن وليس المؤسسات المنوطة بها إدارة دولاب الخدمات ؟
6…كيف لرجل أمن أن يهدد المواطن الذي يمارس حقوقه الدستورية وبأنه لن يسمح بسقوط النظام. أليس هذا اختزال الدولة بكامل مؤسساته في الحزب وما عادت للدستور والقوانين أي أهمية وان العقلية الأمنية الاقصائية هي من تدير الامور؟
7..أخيرا أحزاب اليسار كلها أليست بموجب الدستور لها الحق والتمتع بممارسة نشاطها السياسي وان القانون منحها حق التواجد في العمل السياسي ؟
عليه أن النظام بكل قطاعاته التنظيمية والتنفيذية يفتقر إلى الكوادر المناسبة مما اول البلد لهذا الفشل المخجل والطامة الكبرى لا يوجد بريق أمل لحل الأزمات …..وكفى النصب والاحتيال والصاق التهم إلى حركات دارفور واليسار الكل متيقن أن أسباب الفشل والقصور من هذا النظام 30 عاما والمصير مجهول وللأسف ما زال الخطاب يا نحن أو الجحيم
شكري
2019/01/22 at 1:38 م (UTC 2) رابط التعليق
والباقين القتلهم منو ؟ الستالايت ما قال حاجة
كلام زول
2019/01/22 at 1:56 م (UTC 2) رابط التعليق
عين الأعور لا ترى الحقيقة من كل الجوانب ..
إذن
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كذاااب!!