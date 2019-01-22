بالفيديو .. فتاة فلبينية تودع السعودية بأغنية تحقق انتشارا واسعا

اشت فتاة فلبينية 20 عاما في السعودية، لتقوم بطرح أغنية تودع فيها المملكة بعد أن اضطرتها الظروف للعودة إلى بلادها.
وتقول الفتاة الفلبينية في أغنيتها: “20 عاما مضت وآخر أيامي أوشك على المجيء لا أعرف كيف أقول وداعا”.
وتضيف الفتاة: “للسعودية أغنيتي ترنيمة. الآن أغادرك لماذا يؤلمني أن أقول وداعا. يا مملكتي هذه ترنيمة وداع. الآن أغادر وقلبي ينفطر”.
وحقق الفيديو انتشارا واسعا بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضح مغردون أن الفتاة اضطرت لمغادرة المملكة والعودة إلى بلادها لرعاية شقيقتها المريضة.
سبوتنيك
1 التعليقات
سوداني حزين
2019/01/22 at 4:06 م (UTC 2) رابط التعليق
في فديو قديم أنتشر بتاريخ 23/03/2016 معليش هل هو نفس المقطع ولا دا جديد