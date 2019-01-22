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رياضية

2019/01/22

2019/01/22


حكم بسجن رونالدو 23 شهرا وغرامة تفوق 19 مليون يورو



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المكتب الإعلامي لمحكمة مدريد، اليوم الثلاثاء، بسجن مهاجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفينتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، لمدة 23 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 19 مليون يورو بتهمة التهرب من الضرائب.

ووجهت لرونالدو تهمة التهرب من الضرائب في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، بنحو 5.7 مليون يورو، حيث كان في ذلك الوقت، يلعب لصالح نادي ريال مدريد الإسباني.

ومثل رونالدو أمام المحكمة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لسماع الحكم بإدانته بارتكاب جرائم ضريبية للأعوام من 2011 إلى 2014، بمبلغ 5.7 مليون يورو، ويطال الادعاء العام بسجن رونالدو لمدة عامين.

سبوتنيك

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