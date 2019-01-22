القبض على (سارقة) حقائب المغتربين في مطار الخرطوم

تمكنت مباحث مطار الخرطوم بالتنسيق مع شرطة قسم الدرجة الاولى من القبض على سيدة اعتادت على دخول مطار الخرطوم وسرقة حقائب المغتربين القادمين الى البلاد وذلك عقب سويعات من بلاغين امس الاول احدهما تقدمت به سيدة تعمل موظفة بالامم المتحدة ابلغت بان مجهولاً تمكن من سرقة مبلغ (1200) دولار وجواز سفر احمر يتبع للامم المتحدة .
وأفادت السيدة انها قدمت من السعودية عقب اداء شعيرة العمرة وعقب وصولها الى المطار واستلام حقائبها اكتشفت ان احدى حقائبها مفتوحة وعندما تفقدت المبلغ الذى كان بداخل الحقيبة لم تعثر عليه لتقوم بتدوين البلاغ واثر ذلك تحركت قوات مباحث المطار بالتنسيق مع قوات شرطة قسم الدرجة الاولى وتم الرجوع الى كاميرات المراقبة التى رصدت سيدة تقوم بفتح الحقيبة وسرقت المحتويات التى كانت بداخلها وعلى الفور تم تحريك قوة والقى القبض على المتهمة الذى اتضح انها اعتادت الدخول الى المطار بحجة انها تتابع تنفيذ امر قبض فى مواجهة احد الاشخاص وانها تدلف الى المطار بغرض سرقة حقائب المغتربين وتم استرداد المبلغ المسروق وجواز السفر الخاص بالشاكية وتم تدوين بلاغ فى مواجهة المتهمة، وفى ذات الصدد تلقت الشرطة بلاغاً آخر من احد المغتربين القادمين من مطار دبي افاد فيه بان مجهولاً قام بفتح حقيبة تخصه وسرقة (3) هواتف نقالة كانت بداخل الحقيبة وانه عقب اكتمال اجراءاته لمغادرة المطار فى طريقه للمنزل اكتشف عملية السرقة وقام بابلاغ الشرطة التى قيدت بلاغاً بالواقعة وشرعت فى البحث عن الجانى، ووقع الحادث الثانى عقب سويعات من الحادث الاول والقبض على المتهمة فيه وتبحث الشرطة عن المتهم فى ارتكاب جريمة السرقة الثانية.
صحيفة الانتباهه.
3 التعليقات
نقاااي
2019/01/22 at 8:10 م (UTC 2) رابط التعليق
حواشة
لمن المواطن انسرق ويبلغ حتين الامن يقوم بدوره
القاعدة جنب الكميرات دا نايم وله متفق مع الجماعة
انشاء الله عمر البشير ذاتو انسرق نشفتوا ريق الناس
احمد عبد الكريم
2019/01/22 at 8:21 م (UTC 2) رابط التعليق
يا خي دي لعبة تدل على وساخة ناس المطار ..والله والله انا انسرق من اسرتي جوال و ساعة و صندلية في اوقات مختلفة و بلغنا المطار و اكيد هم عارفييين و المافيا بتاعة الحرامية داخل المطار ذاتو ..المطار وكر حرامية و عايز واحد مسؤول قلبو حار يقبضهم واحد واحد لكن السودان لم ينجب سوى الحرامية للاسف
طارق
2019/01/22 at 8:26 م (UTC 2) رابط التعليق
كضب.
المطار سقط في يد عصابة.