الإمدادات الطبية : استقرار في الوفرة الدوائية بنسبة(91%)

كشف الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن استقرار الوفرة الدوائية، وأكد أن الوفرة بلغت (91%) خلال العام 2018م. وقال المدير التنفيذي للصندوق د. “شيخ الدين عبد الباقي” في الورشة التدريبية للإعلاميين حول التناول الإعلامي لقضايا الصحة والدواء، إن (43%) من ميزانية الصحة تذهب لصالح الدواء ،لافتاً إلى ارتفاع تكلفة العلاج المجاني إلى (274) مليون دولار، وقال إن أسعار أدوية الإمدادات أقل من أسعار القطاع الخاص بنسبة(45%)، وأشار إلى أن هنالك أدوية تم تخفيضها بنسبة (68%) وأخرى بنسبة (400%). وأقر بوجود تحديات تواجه الإمداد الدوائي، تتمثل في التحويلات البنكية وتوفير العملات الأجنبية، وكشف “عبد الباقي” عن البدء في ترتيبات لتوسعة صيدلية الإمدادات وإنشاء (7) صيدليات بولاية الخرطوم لتخفيف الضغط على الصيدلية بالخرطوم ، بجانب إنشاء (40) صيدلية بالولايات .
صحيفة السوداني.