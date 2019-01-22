24 مليون دولار نصيب السودان من النفط الجنوبي

كشف وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبدالقادر، أن السودان حصل على نحو 24 مليون دولار من أول تصدير، ما يقارب مليون و200 ألف برميل من نفط جنوب السودان، عبارة عن رسوم معالجة وعبور.
ودشن الوزير رفقة نظيره الجنوب سوداني، ازيكيل لول قاتكوث، الثلاثاء، دخول حقل الوحدة لدائرة الإنتاج النفطي بإنتاج يومي 15 ألف برميل ويصل إلى 40 ألف برميل إنتاجه السابق.
ونوه بأن إعادة ضخ بترول جنوب السودان إلى دائرة الإنتاج يعد أحد ثمرات مبادرة السلام التي انطلقت من قيادة رئاسة البلدين، وأن السلام والاستقرار يحتاج إلى تنمية مستدامة عبر استغلال الثروات الموجودة.
وعدّ عبدالقادر دخول حقل الوحدة بـ15 ألف برميل قابلة للزيادة نقطة، انطلاقة لبداية العمل في حقول ثارجاس وفلوج في القريب العاجل، وتابع “هذا ما يحقق المنافع للبلدين والشركات المستثمِرة والشركات التي عملت على إعادة الإنتاج”.
استقرار البلدين
وأفاد أن علاقات التعاون مع الجنوب في مجال النفط مبنية على أزلية العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وأن الخير الذي يعود من النفط يسهم في استقرار البلدين.
وأشار إلى الدور الطليعي الذي قامت به الشركات السودانية وحجم التحديات التي واجهتها في ملحمة إعادة ضخ نفط الجنوب مرة أخرى بعد توقف دام لمدة خمس سنوات، مُشيداً بقدرات الكوادر السودانية وقدرات الشركات الوطنية والتي تعتبر مفخرة للسودان.
وقال وزير البترول بجنوب السودان، ازيكيل لول قاتكوث، إن دخول حقل الوحدة بـ15 ألف برميل يعتبر مفخرة للعمل المشترك والتعاون المفتوح بين السودان وجنوب السودان.
وكشف قاتكوث عن بداية العمل في حقل ثارجاس الذي يتوقع دخوله في مايو القادم مع إدخال بقية الحقول، داعياً للحفاظ على روح التعاون الإيجابية التي أعادت بترول الجنوب إلى دائرة الإنتاج والتصدير عبر السودان.
شبكة الشروق
1 التعليقات
عمار
2019/01/22 at 8:19 م (UTC 2) رابط التعليق
ما يساوي ثمن باخرة جازولين واحدة (الواحدة بي 35 مليون دولار).. بترولنا الحرسوهو أولادنا وحفروهو لحدي ما طلع بقينا نتسولو.