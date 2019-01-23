عريس سوداني يكمل زواجه داخل المستشفى بعد إصابته بالاحتجاجات

أكمل شاب سوداني، اليوم الثلاثاء، مراسم زواجه داخل أحد مستشفيات الخرطوم، بعد إصابته خلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة منذ الشهر الماضي.
وأصيب الشاب السوداني سامح سيد، وهو موظف في أحد المصارف في الخرطوم، إصابة بالغة في عينه منذ أربعة أيام، جراء إطلاق الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة كان سامح من المشاركين فيها في حي بري شرق العاصمة، وبقي طريح الفراش في مستشفى “رويال كير” لتلقي العلاج.
وأقر الأطباء المشرفون على حالة سامح بضرورة استكمال علاجه في روسيا، الأمر الذي دفع خطيبته جوهرة عصام إلى طلب إكمال مراسم الزواج داخل المستشفى، حتى تتمكن من مرافقته في رحلة علاجه، علماً أنه لم يمر سوى أسبوع على خطبتهما.
وشارك في مراسم عقد القران عدد كبير من النشطاء السياسيين إضافة إلى أسرتي العروسين، التي احتفلت بعقد القران بتوزيع التمر والحلوى على الضيوف. وأثارت خطوة العروسين إعجاباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
العربي الجديد
1 التعليقات
كاب الجداد
2019/01/23 at 9:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا شعوب العالم المقهورة و يا أمة العرب المغلوبة على أمرها
جلوس .. سكوت … ربّعوا ايديكم
الحصة “وطن” والأستاذ “شعب معلّم”