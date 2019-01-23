هذا هو عدد كذبات ترامب خلال عامين في البيت الأبيض

بعد عامين على خطاب القسم، ودخوله البيت الأبيض، أحصى موقع “فاكت تشيكر” fact checker 8158 ادعاء أو تصريحاً خاطئاً، أو مخادعاً، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك وفقاً لبيانات الموقع التي تحلل وتصنف وتلاحق كل تصريح للرئيس مشتبه فيه.
وتشمل هذه الإحصائية، أكثر من ستة آلاف تصريح “كاذب” لترامب في العام الثاني من ولايته.
ووفق ذلك، رأت صحيفة “واشنطن بوست”، أنه بمعنى أوضح، فإن ترامب أطلق حوالي 5.9 ادعاءٍ خاطئاً او مخادعاً في اليوم في العام الأول الذي قضاه في البيت الأبيض، وحوالي 16.5 باليوم، في عامه الثاني.
وكتبت الصحيفة الأميركية: “لقد بدأنا هذا المشروع كجزء من تغطيتنا لأول مئة يوم لترامب كرئيس للولايات المتحدة، لأننا لم نتمكن من اللحاق بسرعة وحجم تصريحاته الخاطئة. وطلب القراء أن نتابع ذلك حتى انتهاء رئاسة ترامب”.
وأوضحت الصحيفة أنه في الأيام المئة الأولى من عهد ترامب، أدلى الرئيس بـ492 تصريحاً لا تحتمل. أما في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من العام 2019، فقد تخطى هذا الرقم، بينما كذب 1200 مرة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل الانتخابات النصفية مباشرة.
وبحسب الصحيفة، فإن مسألة الهجرة قد حظيت بأكبر نسبة من الكذب في ادعاءات ترامب. واحتلت الادعاءات حول السياسة الخارجية، ثم التجارة، المرتبتين الثانية والثالثة، تليهما الادعاءات الكاذبة حول الاقتصاد، ثم الوظائف. وهناك خانة “المواضيع المتنوعة”، التي تتضمن هجمات على وسائل الإعلام، أو على أشخاص يراهم ترامب أعداء له.
وذكرت “واشنطن بوست” في السياق، أن هناك فقط 82 يوماً لم يكذب ترامب فيها، أي 11 في المائة من الوقت الذي قضاه حتى الآن في البيت الأبيض. وكذلك 74 يوماً، أصدر فيها أكثر من 30 تصريحا كاذبا.
العربي الجديد
1 التعليقات
محمد احمد
2019/01/23 at 5:09 م (UTC 2) رابط التعليق
ما دايرين نعد لى زولنا دا …..غايتوا انا بنزل الواحد وانتوا تموا الاصفاااار
١ الفرقه الفوق دى كفايه ؟