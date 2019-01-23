المحكمة تبرئ الطالب “عاصم عمر” من تهمة قتل شرطي

قضت محكمة الخرطوم شمال، يوم الثلاثاء، ببراءة طالب جامعة الخرطوم، المنتمي إلى مؤتمر الطلاب المستقلين، الجناح الطلابي لحزب المؤتمر السوداني المعارض، عاصم عمر، من تهمة قتل شرطي خلال تظاهرات طلابية.
وأصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال عاطف محمد عبد الله، حكماً ببراءة عاصم من التهم المنسوبة إليه، بقتل شرطي بقنبلة حارقة “ملتوف” أثناء احتجاجات طلابية إثر أنباء عن نوايا بيع أعرق جامعة سودانية “جامعة الخرطوم” في أبريل 2016.
وكانت المحكمة العليا بحسب الشروق – ألغت في أغسطس 2018 حكماً بالإعدام شنقاً بحقه، وأعادت ملف القضية إلى محكمة الخرطوم شمال، لمزيد من التحقيق.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
شكري
2019/01/23 at 9:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
إذن من قتل الشرطي ؟