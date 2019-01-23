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اقتصاد وأعمال, مدارات

2019/01/23

2019/01/23


استقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الثلاثاء



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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الإثنين للتعاملات المختلفة.

يوم الثلاثاء 22 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 61.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 21 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 61.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 20 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 61.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 17 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 74.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        عبد الكريم

        2019/01/23 at 4:14 م (UTC 2) رابط التعليق

        واصل 50 قال إستقرار
        أفشل حكومات في إستفتاء وبدون منافس حكومة شمال وجنوب السودان الجهل مصيبة

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