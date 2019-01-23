(50) ملياراً لافتتاح أكبر مسجد بالسودان

شارف أضخم مسجد بالسودان على اكتمال تشييده، والذي وصلت تكلفته حتى الآن لـ(50) مليار جنيه سوداني، والتابع لأشهر رجالات الطرق الصوفية بالبلاد الشيخ “الصادق الصايم ديمة”.
ويتسع المسجد لـ(9) آلاف مصلٍ، في حين يسع مسجد النور بضاحية كافوري مربع (9) لـ(5) آلاف مصلٍ.
ويقع مسجد الصايم داخل مسيده بضاحية أمبدة الحارة (16) والذي يتكون من (4) طوابق، وكان العمل في المسجد قد بدأ عبر مهندس مصري منذ عدة سنوات .
وتم اختيار الشيخ “الصادق الصايم ديمة” سفيراً للنوايا الحسنة من قبل منظمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، وسافر إلى كل من مصر وماليزيا ولندن في عدة مهمات دينية متعلقة بمنصبه .
ويدرس بمسيد الشيخ “الصايم ديمة” آلاف الأطفال والصبية تعاليم القرآن الكريم وتعاليم السُنة النبوية الشريفة، فضلاً عن حلقات الذكر واستقبال الضيوف من عدة دول من أوروبا، آسيا، أميركا، بالإضافة إلى روسيا .
وتتبارى الكثير من الدول لإرسال طلابها لنهل العلم والتعاليم الإسلامية بالسودان، وذلك يعود للمكانة التاريخية الكبيرة للسودان في خارطة الدين الإسلامي.
وعرف عن تاريخ بناء المساجد في العاصمة السودانية الخرطوم، بأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقيام المماليك والحضارات الإسلامية على امتداد التاريخ القديم لمدينتي الخرطوم وأم درمان.
يُذكر أن مسجد “عبد الله بن أبي السرح” الذي يقع في مدينة دنقلا العجوز بشمال السودان هو أول مسجد سوداني في البلاد.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
طارق
2019/01/23 at 1:49 م (UTC 2) رابط التعليق
ما شاء الله
تصرفات لا علاقة لها بواقع الشعب وحالة البلاد الاقتصادية.