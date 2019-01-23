بعد طول غياب … تركي آل الشيخ يجمع “الثنائي الأشهر” في السعودية

نجح المستشار تركي آل الشيخ، في الجمع بين “الثنائي الفني الأشهر” في المملكة العربية السعودية، بعد طول غياب.
أعلن تركي آل الشيخ، بصفته الرئيس الجديد للهيئة العامة للترفيه، عن جمعه بين الممثلين السعوديين، ناصر القصبي وعبد الله السدحان، في عمل فني، سيعرض خلال العام الجاري.
وجاء الإعلان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، وأعلن تركي آل الشيخ خلاله عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.
وصعد كلا من القصبي والسدحان على خشبة المسرح، واتفق معهما على تقديم عمل فني سويا ، من إنتاج شبكة “إم بي سي”، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية.
يذكر أن ناصر القصبي وعبد الله السدحان، نالا شهرتهما الواسعة في العالم العربي، من بطولتهما للمسلسل الكوميدي “طاش ما طاش”، الذي أثارت بعض حلقاته جدلا، بسبب انتقادها لبعض الأوضاع الاجتماعية في السعودية بطريقة لاذعة.
واستمر غياب التعاون بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان لأكثر من 7 سنوات، ودائما ما طالبهما جمهورهما برؤيتهما من جديد في عمل فني.
سبوتنيك