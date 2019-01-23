محمد صلاح يغلق حساباته على مواقع التواصل !

أغلق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.
ولم يستطع محبو صلاح الوصول إلى حساباته على موقعي فيسبوك، وتويتر.
وكتب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثارت الكثير من التساؤلات عما يقصده بهذه الرسالة.
وقال صلاح عبر حسابه بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء: “2019، حان الوقت للتواصل الحقيقي!”.
وقالت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية على تغريدة صلاح يبدو أنه يريد اتخاذ قرار جديد مع بداية العام الجديد.
صحيفة المرصد