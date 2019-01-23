تورط مسؤول أسبق في بيع لاندكروزر حكومي في شندي

أظهر تقرير للمراجع العام في ولاية نهر النيل حالة اعتداء واحدة على المال العام في الولاية، في وقت ارتفعت فيه المخالفات المالية في الولاية بنسبة كبيرة وبلغت 134% عن العام المالي السابق، وبلغت نحو (4.6) مليون جنيه معظمها في بند (صرف دون مستندات، فواتير مبدئية، عهد شخصية لم تزل)، وفي غضون ذلك كشف التقرير عن وجود دستوريين يتلقون دعماً شهرياً للسكن وهم يسكنون في بيوت حكومية، وسيتم استردادها منهم باعتبارها أموالاً صرفت دون وجه حق.
وذكر تقرير أعده المراجع بالولاية علي الحسن في العام المالي من أول يوليو 2017م وحتى (30) يونيو من العام السابق حسب صحيفة الانتباهة، ذكر أن حالة الاعتداء تمثلت في بيع عربة لاندكروزر تتبع لإدارة مياه شندي بواسطة مدير الإدارة الأسبق وأمين المخازن.
الخرطوم (كوش نيوز)