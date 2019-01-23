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جرائم وحوادث

2019/01/23

2019/01/23


المحكمة تأمر بالقبض على قيادي شهير بالمؤتمر الوطني .. تعرف على التفاصيل



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دعا حزب المؤتمر الوطني ، إلى عدم التقليل من الاحتجاجات التي شهدتها عدد من مدن البلاد ، بجانب النظر إلى الأسباب التي دفعت الشباب للخروج للشارع وضرورة ترجمتها لتصبح جزءاً من العملية السياسية ستشكل تهديداً للاستقرار والأمن القومي ، لذلك نحن نرفع شعار الحوار مع الشباب للوصول إلى نهايات ترضي جميع الأطراف ، في وقت كشف فيه عن مشاركة عدد من أبناء قيادات الحزب في الاحتجاجات .

وقال الأمين السياسي للحزب عمر باسان في تصريحات: يجب أن ألا تمضي هذه المظاهرات إلى ما نهاية أو للمجهول ، ويجب أن تترجم لحل ورؤية ، وأشار بحسب صحيفة السوداني إلى استمرار التظاهرات لكن من حيث العدد هناك تراجع في أعداد المتظاهرين ، كما أن دعوات العصيان المدني لم تجد قبولاً من الشارع .

وبشأن مشاركة أبناء قيادات بالحزب في الاحتجاجات قال باسان: هو شريحة من أبناء الشعب وموجودون حيث وجد الشعب ، والواجب علينا الالتفات لهذه الأصوات التي عبرت عن نفسها من خلال الاحتجاجات ، ويجب التعامل معها بصورة تضمن سلامة المتظاهرين والبلاد ، وألا تتحول التظاهرات إلى ما يعيق التطور السياسي .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        كاجو

        2019/01/23 at 3:00 م (UTC 2) رابط التعليق

        عنوان الخبر بعيدة كل البعد عن المحتوى
        ومازال القوم يكذبون

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