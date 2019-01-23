المحكمة تأمر بالقبض على قيادي شهير بالمؤتمر الوطني .. تعرف على التفاصيل

دعا حزب المؤتمر الوطني ، إلى عدم التقليل من الاحتجاجات التي شهدتها عدد من مدن البلاد ، بجانب النظر إلى الأسباب التي دفعت الشباب للخروج للشارع وضرورة ترجمتها لتصبح جزءاً من العملية السياسية ستشكل تهديداً للاستقرار والأمن القومي ، لذلك نحن نرفع شعار الحوار مع الشباب للوصول إلى نهايات ترضي جميع الأطراف ، في وقت كشف فيه عن مشاركة عدد من أبناء قيادات الحزب في الاحتجاجات .
وقال الأمين السياسي للحزب عمر باسان في تصريحات: يجب أن ألا تمضي هذه المظاهرات إلى ما نهاية أو للمجهول ، ويجب أن تترجم لحل ورؤية ، وأشار بحسب صحيفة السوداني إلى استمرار التظاهرات لكن من حيث العدد هناك تراجع في أعداد المتظاهرين ، كما أن دعوات العصيان المدني لم تجد قبولاً من الشارع .
وبشأن مشاركة أبناء قيادات بالحزب في الاحتجاجات قال باسان: هو شريحة من أبناء الشعب وموجودون حيث وجد الشعب ، والواجب علينا الالتفات لهذه الأصوات التي عبرت عن نفسها من خلال الاحتجاجات ، ويجب التعامل معها بصورة تضمن سلامة المتظاهرين والبلاد ، وألا تتحول التظاهرات إلى ما يعيق التطور السياسي .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
كاجو
2019/01/23 at 3:00 م (UTC 2) رابط التعليق
عنوان الخبر بعيدة كل البعد عن المحتوى
ومازال القوم يكذبون