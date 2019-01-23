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رياضية

2019/01/23

2019/01/23


بسبب “فاجعة سالا”.. صورة تطلق عاصفة انتقادات على رونالدو



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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات حادة، بسبب صورة نشرها على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، بالتزامن مع واقعة إيميليانو سالا، النجم الجديد لفريق كارديف سيتي لكرة القدم.
وقالت السلطات البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي، في وقت متأخر من يوم الخميس، تحمل على متنها إيميليانو سالا.

ولم يتم بعد إعلان وفاة سالا، بشكل رسمي، إلا أن التقارير ترجح أنه فارق الحياة بعدما غرق في البحر.

وبالتزامن مع هذه الأنباء الحزينة، نشر رونالدو صورة يظهر فيها على متن طائرته الخاصة محاولا التقاط “سيلفي”. ولم يضع أي تعليق مكتوب على الصورة، باستثناء 3 رموز تعبيرية عادية.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإسبانية إن رونالدو التقط الصورة حين كان عائدا من العاصمة الإسبانية مدريد إلى مدينة تورينو الإيطالية، بعدما سوى قضية التهرب الضريبي التي كان يتابع فيها.

سكاي نيوز

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