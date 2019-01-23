ماذا حدث لمورديتش .. الصورة توضح؟

أظهرت صورة حديثة أثار الاصطدام القاسي على عين لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، أثناء مباراة فريقه أمام إشبيلية قبل أيام، في إطار المرحلة العشرين من الدوري المحلي.
وكان مودريتش يحاول الارتقاء لتسديد كرة برأسه، إلا أنه قوبل بتدخل قوي من لاعب إشبيلية فرانكو فازكويز، مما أدى إلى إصابته في وجهه.
وعندما وقع مودريتش (33 عاما) كان ينزف الدماء قرب عينه اليسرى، مما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة.
ووضع فريق الإسعاف ضمادة كبيرة على رأس اللاعب الكرواتي الذي عاد واستكمل المباراة بعد فترة وجيزة قضاها خارج المستطيل الأخضر، وكذلك حدث مع لاعب إشبيلية.
ونشر مصفف الشعر، ميغيل سيرو، صورة سيلفي على حسابه بموقع “إنستغرام” مع مودريتش، الذي مازالت أثار الإصابة بادية على عينه، لكن في حال أفضل قليلا، إذ أزال الضمات الكبيرة.
وأحاط إطار أسود بعين مودريتش اليسرى، تركز بشدة في مكان الإصابة، مما بدا وكأن اللاعب تلقى لكمة قوية من أحدهم.
وتمكن النادي الملكي من الفوز على إشبيلية، في المباراة التي أقيمت على أرضه بنتيجة 2- صفر، أحرز مودريتش الثاني في الثواني الأخيرة، فيما سجل كاسيميرو الهدف الأول.
وبهذا الفوز، صعد ريال مدريد إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
سكاي نيوز