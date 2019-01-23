معتز: القطاع الزراعي هو الداعم لخطة التنمية المستدامة

قال رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، إن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني هو الداعم لخطة الدولة للتنمية المستدامة، وإن الحصار الاقتصادي وضعف الأجهزة المعنية بالتنفيذ أديا إلى عدم الاستفادة من كل الخطط والبرامج التي وضعتها الدولة في الفترة الماضية.
ووجه موسى بضرورة تحديث النظم الزراعية وإنشاء نظم المعلومات ومعالجة قضايا الأراضي وإصلاح السياسات والقوانين والاهتمام بتنظيم المزارعين والمنتجين في جمعيات إنتاجية.
وشدد معتز خلال مخاطبته مؤتمر وزراء الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولايات، على ضرورة الاستعداد للموسمين الصيفي والشتوي فوراً، مع التزام الدولة بالتمويل.
وأشار إلى الخطة الخمسية للفترة من 2016م وحتى 2020م، القصد منها تحديد أولويات الاستثمار الزراعي في إطار تحديد أهداف البرامج الشاملة للتنمية الزراعية بأفريقيا، وإحداث نمو اقتصادي مستدام إلى جانب تخفيف حدة الفقر.
ودعا إلى ضرورة التوسع في المساحات المزروعة، خاصة في المناطق التي استقرت بفضل عملية السلام في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وضرورة إدخال التقانات الحديثة ومدخلات الإنتاج إلى جانب التقاوى المحسنة، وأبان معتز أنه ستعلن أسعار القطن والذرة والسمسم وكافة المحاصيل الزراعية خلال الأيام القليلة المقبلة.
شبكة الشروق
1 التعليقات
عابد
2019/01/23 at 9:18 م (UTC 2) رابط التعليق
فقط راجع الاراضي التي منحت وسرقت وملكها للمواطنين ما عليك الا تشق ترع وتقاوي لو جادي