مواجهة بين إبراهومة وبرهان أهلي الخرطوم يستضيف هلال التبلدي بشيخ الإستادات في لقاء الجريحين

تتواصل اليوم منافسة الدوري الممتاز ويقام مساء اليوم لقاء الأهلي الخرطوم وضيفه هلال التلبدي بعد التغييرات الجديدة على مستوى الأجهزة الفنية وكان الفريقان تقبلا الخسارة في مباراتيهما في الجولة الأولى من حي الوادي والموردة ويتوقع أن تأتي المواجهة على صفيح ساخن ويرغب الأهلي في الانتفاضة بعد تغيير الجهاز الفني وإعلان الخبير برهان تية مدربًا وهو المدرب الذي حقق الفوز على الأهلي في الجولة السابقة عندما كان يقود حي الوادي نيالا وفي رصيد الأهلي 4 نقاط فقط يرغب في فتح صفحة جديدة مع المدرب برهان تية فيما أعلن هلال التبلدي العودة لسكة الانتصارات بعد عودة المدرب أبراهومة مجددًا بعد رحلة مع الأهلي الخرطوم وفي رصيد الهلال الأبيض 11 نقطة حيث توقف بعد الخسارة في الجولة الأولى من الموردة في الأسبوع الأول من المرحلة الثانية ووقتها كان إبراهومة مدربًا للأهلي وبرهان مديرًا فنيًّا لحي الوادي وتمكن برهان من قلب الطاولة على إبراهومة في عقر داره ليعود التحدي من جديد في لقاء اليوم مع فرق أخرى مما يجعل من المباراة قوة وإثارة وندية ويذكر أن الفريقين احتكما للتعادل في المرحلة الأولى على ملعب شيكان إلا أن برهان يرغب في مواصلة نتائجه الجيدة في الدوري وتصحيح مسار الأهلي.
صحيفة الصيحة.