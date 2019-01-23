اشتبااك بين بحار وعامل صوماليين على متن باخرة رست بميناء عثمان دقنة

وقعت جريمة قتل بين بحار وعامل صوماليين قادمين على متن الباخرة “إيمان” التي رست بميناء عثمان دقنة على ساحل البحر الأحمر، و أوقفت الشرطة البحار الصومالي على ذمة اتهامات وجهت له بتورطه في قتل عامل بالباخرة. وكشفت تحقيقات الشرطة بأن البحار والعامل يعملان على متن باخرة رست على رصيف الميناء وأثناء توقفها، نشبت مشاجرة بين الرجلين اشتبكا فيها بالأيدي وقام البحار بتسديد طعنة لمواطنه تسببت في مقتله وأخضعت الشرطة البحار للتحريات فاعترف فيها بارتكابه الحادثة التي جاءت على خلفية مشاجرة بينهما فيما كشف فني كهرباء بالباخرة استجوبته الشرطة بأن الرجلين كان بالباخرة واختلفا تطور اختلافهما إلى شجار وفوجئوا بالقبطان يحمل سكيناً ويسدد بها طعنات لمواطنه.
صحيفة الصيحة.