محمد حاتم سليمان يُعلن عن قناةٍ خاصّةٍ لتدريب الشباب

أكّد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان، الدور الكبير الذي ظلّ يلعبه الرعيل الأول والأجيال اللاحقة من العاملين بالهيئة في تقديم خدمةٍ إعلاميةٍ مهنيةٍ وشاملةٍ ومُتميِّزةٍ، وجدّد خلال اجتماعاتٍ يوميّةٍ مُكثّفة مع مُديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة، التزامه بمُواصلة مَشروعات التطوير في الهيئة بتركيب أجهزة فنية حديثة وجديدة للإذاعة وتكملة مشروع التلفزيون عالي النقاء (اتش دي)، مُبيِّناً أهمية التجديد والتحديث في الأجهزة والمُعدّات في تَحقيق نقلة كبرى تجعل الإعلام السوداني مواكباً وموجوداً في المُقدِّمة على المُستوى الإقليمي والدولي، واعداً بتذليل العقبات التي تعترض طريق الإنتاج، ووجّه محمد حاتم كل الإدارات بإعداد خُطط عمل للعام 2019، وأعلن اهتمامه بإتاحة أكبر عددٍ من فُرص التّدريب للعَاملين بالهَيئة دَاخل وخَارج حُدود الوطن مع التدريب عن بُعد، وذلك من خلال الاستعانة بجهود خُبراء من السودان ودول العالم وتمتين الشراكات الذكية مع المجلس القومي للتدريب واتّحاد إذاعات الدول العربية (اسبو) بتونس وجهات ودول اخرى، مُشدداً على أهمية التدريب الفردي والجماعي، مُؤكِّداً أنّ أبواب وقاعات وأستديوهات الهيئة ومركز أثير للتدريب مفتوحة لمنسوبي إدارات الإعلام بالمؤسسات والهيئات الإعلامية الحكومية في العاصمة والولايات وللطلاب وخريجي كليات الإعلام للزيارات التّعليميّة والتّعريفيّة والتثقيفيّة، وكَشَفَ عن مُقترح لإنشاء قناة خَاصّة يتلقّى عبرها الشباب وأبناء الجيل الجديد التّدريب العَملي على الأجهزة والمُعدّات الحديثة.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
مهدي
2019/01/23 at 8:57 م (UTC 2) رابط التعليق
تاااااني