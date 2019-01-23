الحكومة: شحنات من الوقود في طريقها للبلاد

أكد وزير مجلس الوزراء القيادي بالحزب الإتحادي الأصل أحمد سعد عمر أن صندوق الإقتراع هو الفيصل في الوصول إلي السلطة، في وقت جدد فيه إستمرار الدولة في إجراء الإصلاحات الإقتصادية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال إجراءات حقيقية تتبعها لمعاجة الأزمة الإقتصادية.
ودعا عمر في تصريح لــ(smc) عقب لقائه الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بولايتي غرب ووسط دارفور حول الوضع الراهن، إلي عدم الإلتفات لمروجي الشائعات والحذر من الإستجابة لمحاولات زرع الإحباط ، مؤكداً إلتزام الدولة بتوفير السلع والخدمات لمعالجة أزمة الوقود والخبز، مبيناً أن الحكومة أتخذت قراراً بإستمرار دعم الدقيق وتثبيت سعر الخبز للمواطن ، كاشفاً عن شحنات من الوقود في طريقها للبلاد، بجانب بذل الجهود لمعالجة القضايا بما فيها توفير الأوراق النقدية.
وقال عمر إن التظاهر السلمي حق مكفول في إطار القانون ولكن ليس عبر التخريب والمساس بأمن المواطن، وزاد إن جميع توصيات الحوار الوطني موضوعة في مصفوفة ومتابعة دقيقة، واضاف إن الحكومة ليس لديها أي مانع للجلوس للتفاوض مع الحركات التي لم تنضم للسلام .
الخرطوم (smc)