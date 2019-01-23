وصفت الفنانة المعروفة بمنى ماروكو نفسها بأنها رئيسة دولة وذلك في معرض إجابتها على سؤال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي محمد مصطفى البرنس في برنامجه (عشرة ونسة ) على قناته بيوتيوب عن تعرضها لخيانة الصديقات فيما يسمى في العرف بكلمة (الشلب).
وكان البرنس قد سأل ماروكو عما إذا كانت قد تعرضت (للشلب) فردت قائلة :(أنا ما في زول بشلبني) وتابعت قولها (أنا دولة قائمة بذاتها وأنا رئيسة دولة) وأشارت إلى أن البخون الدولة مصيره الإعدام .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: فنانة معروفة (أنا رئيسة دولة والبخون الدولة مصيره الإعدام)