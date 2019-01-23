السودان يكمل مطلوبات المرحلة الأولى لمشروعه النووي عبر إشراف دولي

تسلم السودان يوم الأربعاء تقرير المراجعة المتكاملة للمرحلة الأولى لبرنامجه النووي لتوليد الطاقة الكهربائية الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء م. خضر محمد قسم السيد التزام السودان بمطلوبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامجه النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، ونقل قسم السيد إشادة الوكالة بتعاون السودان في إكمال المرحلة الأولى.
من جانبه أكد ميخائيل شوداكوف نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم الدعم الفني اللازم للسودان لا سيما على صعيد التدريب، وتحقيق السلامة المهنية.
وقال المهندس الفاتح خلف الله مدير إدارة التقويم والتطوير بالإدارة العامة للتوليد النووي بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إنه بتسليم تقرير الوكالة الدولية يكون السودان قد أكمل مطلوبات المرحلة الأولى للمشروع النووي السوداني، وأوضح أن المرحلة الثانية تتعلق بإعداد كراسات العطاء، بينما تشمل المرحلة الثالثة البناء والتشييد.
تجدر الإشارة إلى أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد استمع إلى شرح مفصل حول مشروعات الوزارة في مجال إنتاج الكهرباء عبر التوليد المائي، والحراري، والطاقات المتجددة.
الخرطوم 23-1-2019 (سونا)