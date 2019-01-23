شنت سيدة سودانية تقيم خارج البلاد، هجوماً عنيفاً على الناشطة المعروفة تراجي مصطفى وبعثت برسالة تنتقدها عبر مقطع فيديو نشرته بإحدى القروبات النسائية.
وبحسب متابعات كوش نيوز جاء رد السيدة بعد هجوم الناشطة تراجي مصطفى على الفنانة نسمة تاجوج، التي أساءت للمتظاهرين السودانيين
وقالت السيدة عبر مقطع الفيديو هذه رسالة موجه للسيدة تراجي: ( أولاً : أنتي لما توصلي رسالة للناس وصليها بطريقة لائقة ومحترمة لأن نحن ناس عوائل موجودين في فيسبوك جايين من بيوت محترمة. ثانياً: لما تنتقدي بت ما لابسة طرحة شوفي نفسك أولاً انتي مرة كبيرة وخالة وبلغة الشباب (جقة) ما بتلبسي طرحة و صحي المثل بقول (الجمل ما بشوف عوجة رقبتو).
وبحسب متابعات محررة كوش نيوز وجد مقطع الفيديو جدلاً واسعاً داخل القروب وكانت تعليقات البعض بأن هذه السيدة فتحت النار على نفسها.
ووفقاً لكوش نيوز، الناشطة تراجي مصطفى، هي ناشطة سياسية تقيم في كندا، تنشط في الرد الناقد صوتياً على مداخلات السياسيين والناشطين، وبعض قضايا الوطن وهذه الردود أصبحت حديث المدينة ومثار تعليقات البعض حتى أن الكثيرين أصبحوا ينتظرون تسجيلاتها لمعرفة الأسرار.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو .. سودانية تشن هجوماً عنيفاً على الناشطة تراجي مصطفى ..(انتي خالة كبيرة وجقة)