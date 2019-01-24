عبر “واتساب”… نشر آخر رسائل اللاعب المختفي قبل سقوط طائرته بلحظات

تم الكشف عن رسائل صوتية أخيرة أرسلها اللاعب المختفي إيميليانو سالا، لاعب كارديف سيتي، لأصدقائه قبل لحظات من سقوط طائرته، عبر فيها عن مخاوفه من سقوط الطائرة.
فوفقا لشبكة “CNN”، فقدت طائرة سالا في طريقها من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف ولم يتم العثور على أية بقايا أو حطام حتى الآن رغم حملات البحث المستمرة من قبل السلطات.
وبعث سالا برسائل عبر تطبيق “واتساب” لمجموعة من أصدقائه، قال فيها: “مرحبا أخوتي الصغار، كيف حالكم أيها المجانين؟ أنا منهك للغاية، قمت بأشياء كثيرة في نانت، أشياء، أشياء، أشياء، الأمر لا يتوقف أبدا”.
وأضاف “أنا على متن طائرة يبدو أنها ستسقط وتتفتت إلى قطع، أنا ذاهب لكارديف، وسأبدأ غدا بالفعل، أمر جنوني، في المساء أبدأ التدريبات مباشرة مع فريقي الجديد”.
وبعث اللاعب برسالة أخيرة قال فيها: “كيف حالكم أخوتي؟ هل تسير الأمور بشكل جيد؟ إذا لم تتلقوا أية أخبار مني خلال ساعة ونصف، لا أعرف، ولكن سيحتاجون لأن يرسلوا أحدهم للبحث عني، أنا خائف”.
يذكر أن سالا انتقل من نانت إلى كارديف سيتي مقابل 15 مليون يورو، وهي الصفقة التي تعتبر قياسية من قبل النادي الويلزي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي.
سبوتنيك