رسميا… كاف يستبعد الإسماعيلي المصري من دوري الأبطال بسبب شغب الجماهير

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، استبعاد نادي الإسماعيلي المصري من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 بسبب شغب الجماهير في مباراة الأفريقي التونسي.
وتسبب شغب الجماهير، الجمعة 18 يناير / كانون الثاني الجاري، في إلغاء مباراة الإسماعيلي المصري أمام الأفريقي التونسي، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.
ونشر الحساب الرسمي لكاف على “تويتر” بيانا أوضح فيه سبب الاستبعاد، مؤكدا أن قراره جاء بناء على تقرير حكم المباراة.
وأشار الكاف إلى أن الحكم ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86، أثناء تنفيذ لاعب نادي الأفريقي التونسي لركلة ركنية.
وأضاف تقرير الحكم، أنه فشل في استكمال المباراة ليقرر إلغاءها ويتوجه الفريقان وطاقم الحكام إلى غرف خلع الملابس تحت حماية الأمن، لتجنب التعرض للأذى من الجماهير.
وبناء عليه، قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد الإسماعيلي من المشاركة في النسخة الجارية وإلغاء نتيجتي المباراتين اللتين لعبهما الدراويش ضد مازيمبي والإفريقي.
وستقرر لجنة الانضباط في الاتحاد العقوبات المقررة على الدراويش لاحقا.
وتوقف اللعب في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، عند الدقيقة 86، بعدما ألقت الجماهير زجاجات الفارغة والحجارة على أرضية الملعب، اعتراضا على قرارات التحكيم، للحكم الكاميروني، أليوم نيانت.
وأعلن حكم المباراة إلغاء اللقاء، بعد مداولات مع مساعديه والفريقين، ليلغيها بعد أن كانت نتيجة المباراة بتقدم الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف للفريق المصري.
وكان الإسماعيلي قد تقدم بهدف قبل أن يسجل الأفريقي التونسي من ركلتي جزاء، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة ركلة الجزاء الثانية، بعدما أظهرت الكاميرات احتمالية حدوث المخالفة خارج منطقة الجزاء.
وحضر اللقاء نحو 10 آلاف مشجع لنادي الإسماعيلي، التي غضبت بسبب تلقي الدراويش الخسارة الثانية، إثر خسارته في الجولة الماضية من فريق مازمبي الكونغولي بهدفين دون رد.
وتنص لوائح الكاف أنه في حالة ا ألغى الحكم قبل نهاية وقت المباراة، “بسبب دخول الجماهير أو عنف ضد الفريق الزائر، فالفريق المضيف (الإسماعيلي) سيعتبر خاسرا للمباراة وسيتم استبعاده من البطولة”، بحسب المادة 12 من لائحة دوري أبطال إفريقيا.
وحدث الأمر نفسه لوفاق سطيف في نسخة 2016، حيث تم استبعاده بسبب شغب جمهوره ضد صن داونز في الجولة الأولى من دور المجموعات.
سبوتنيك