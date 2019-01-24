اتحاد العمال: الزيادات التي أدخلت على الأجور لا ترضي الطموحات

أكد الاتحاد العام لنقابات السودان أن الفجوة بين أجور العمال وتكلفة المعيشة وفقاً لدراسات المجلس الأعلى للأجور لا زالت كبيرة.
وأوضح المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد، بحسب وكالة السودان للأنباء(سونا) أن الزيادات التي أدخلت على الأجور لا ترضي الطموحات؛ لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتجسير الفجوة .
وقال إن الحوار مع الدولة مستمر لوضع بعض المعالجات لمواجهة غلاء المعيشة من خلال توفير السلع الأساسية عبر محفظة قوت العاملين، ومن خلال ضبط الأسواق عبر قيام أسواق للمنتجين وعبر تمليك العمال وسائل إنتاج وتمويل مشروعات صغيرة من شأنها المساهمة في زيادة دخل الفرد.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
زول ساي
2019/01/24 at 9:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
تسقط بس