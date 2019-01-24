مستشفى سعودي يحتجز جثة مقيم سوداني

بعثت أسرة المرحوم محمد هارون بمناشدة إلى إبراهيم سفير السودان بالمملكة العربية السعودية بضرورة التدخل لإكمال إجراءات استلام جثمان ابنها المقيم محمد هارون إبراهيم ، الذي ظل محتجزاً لأكثر من إسبوعين بمستشفى منطقة المهد طريق المدينة المنورة بعد أن اشترطت إدارة المستشفى تسليم الجثمان بدفع مبلغ وقدره (15) ألف ريال عبارة عن رسوم ثلاجة ظل المرحوم متواجداً فيها بعد وفاته ، حيث عثر أقاربه على الجثمان وفشلوا في استلامه وإكمال مراسم دفنه بحسب صحيفة التيار ، رغم قيامهم بالإجراءات الخاصة بالدفن ، المتمثلة في وصول خطاب موافقة الأسرة بدفنه في المملكة العربية السعودية .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
الجالي
2019/01/24 at 11:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
خبر مبتور
شكري
2019/01/24 at 12:30 م (UTC 2) رابط التعليق
في البلد محتجز حيا وميتا