نيمار يتعرض لإصابة: خطر يهدد باريس سان جيرمان

تواصلت أزمات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما عانى في الفترة الأخيرة من سلسلة إصابات ضربت لاعبيه، إذ خرج ماركو فيراتي في المباراة التي فاز فيها فريقه على غانغون 9/0 في الدوري الفرنسي، قبل أن تشهد مباراة الكأس ضد ستراسبورغ ضربة موجعة جديدة، بخروج البرازيلي نيمار دا سيلفا، للسبب ذاته.
وتعرض اللاعب للإصابة بعد ساعة من اللعب، التي جاءت إثر تدخل عنيف من لاعب الفريق المنافس، تبعه نزول خطأ على القدم اليمنى، ما تسبب في إصابة بالغة بالكاحل لنجم الفريق الباريسي، الذي يقدم مستويات مميزة منذ فترة طويلة.
وحاول اللاعب استكمال اللعب بعد تدخل الجهاز الطبّي، لكن دون جدوى، ليغادر المواجهة والحزن في عينيه، من جراء الإصابة التي ألمّت به في وقت حرج، وخصوصاً بعد اقتراب مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام فريق مانشستر يونايتد، في الثاني عشر من فبراير/ شباط المقبل.
وأعادت هذه الإصابة إلى الأذهان، إصابته بتمزق الكاحل الذي تعرض له اللاعب في نفس التوقيت العام الماضي، وغيبته عن المرحلة النهائية من الموسم الماضي مع الفريق الباريسي، وكادت أن تحرمه مونديال روسيا 2018.
العربي الجديد