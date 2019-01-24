محمد صلاح يدخل عالم الملابس بعلامة مسجلة

دخلت نجومية اللاعب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في العديد من مجالات الحياة حتى في مجال الملابس.
أصبح اسم المصري محمد صلاح ماركة مسجلة للألبسة في تركيا، بعدما أطلق أحد منتجي ألبسة الأطفال اسم “Sago M. Salah” المستوحاة من اسم المصري، على منتجاته.
من جهته قال صاحب المصنع سليمان بيغلي، بأنه معجب بالمصري المتألق في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.
ليتقدم بطلب إلى هيئة براءات الاختراع والعلامات التجارية في تركيا، لتسجيل اسم ماركته قانونيا وجعلها خاصة بمنتجاته.
وأضاف بأن منتجاته التي تحمل علامته تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق التركية، وتابع قائلا، بأنه يرغب بدعوة المصري لزيارة تركيا.
هذا ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، متقدماً بفارق هدفين على هاري كين مهاجم توتنهام والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.
في الوقت الذي يحتل فريقه ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.
سبوتنيك