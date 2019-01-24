بالفيديو.. على طريقة أفلام “الأكشن” طفل سوداني “يقفز” من الشارع إلى داخل المنزل خوفاً من سيارات الأمن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو لطفل سوداني ينفذ “قفزة” هائلة وعلى طريقة أفلام الأكشن وذلك أثناء مرور سيارات الأمن التي تجوب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم لفض التظاهرات التي تشهدها العاصمة السودانية وبعض مدن السودان.
https://www.facebook.com/100012173868154/videos/663861760696280/
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سجل الطفل “قفزة” أسطورية من الشارع العام إلى داخل إحدى المنازل المهجورة وذلك بعد سماعه لصوت أحد الواقفين وهو يصيح “جوكم جوكم” في إشارة لوصول سيارات الأمن للمنطقة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حصد مقطع الطفل مئات الاغجابات وتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة دخل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين