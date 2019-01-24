ضمن مواجهات الدوري الهلال يستضيف السلاطين بالجوهرة الزرقاء الليلة

يستهدف فريق الهلال الابتعاد بصدارة المجموعة الثانية لمسابقة الممتاز وذلك عندما يستقبل ضيفه فريق مريخ الفاشر بالمباراة التي ستجمع الفريقين أمسية اليوم الخميس بملعب الجوهرة الزرقاء لصالح مباريات الجولة الأولى من القسم الثاني لمجموعات الممتاز. وينتظر أن تكون مباراة اليوم قمة حقيقية مليئة بالإثارة والتشويق بعد أن توفرت لها جميع العناصر والعوامل المتعلقة بذلك إذ يتوفر للفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات التراكمية المميزة فضلا عن رغبة طرفي اللقاء في الفوز وحصد العلامة الكاملة، يدخل الهلال صاحب الأرض والجمهور مباراة اليوم بجملة من الدوافع المتراكمة حيث يبحث حامل اللقب عن الابتعاد بصدارة الممتاز وتوسيع الفارق مع ملاحقة الأهلي شندي قبل أن يواجهه بالجولة المقبلة. ويملك رفاق القائد بوي 19 نقطة ياملون في أن تصل لـ22 مع نهاية جولة اليوم وكان الفريق قد أكمل برنامجا إعداديا مثاليا لصدام السلاطين اختتمه بمران الأمس الذي عرف تألقا جماعيا للأقمار، الجديد في الهلال إتاحة التونسي إراد الزعفوري الفرصة لجملة من العناصر التي لم تجد حظها في المشاركة أساسيا خلال الموسم الحالي على غرار المهاجم الشاب ولاء الدين موسى ولاعب الوسط محمد دراج. ويدرك التونسي أن الخطأ سيكون ممنوعا عندما يستضيف مريخ الفاشر بالجوهرة مساءً لذا طالب عناصره الهجومية بالتركيز أمام المرمى وحسم المواجهة مبكرا فيما سيكون الطرف الآخر باللقاء فريق مريخ الفاشر مطالبا بحماية شباكه على مدى 90 دقيقة من هجوم الهلال حال أراد العودة لفاشر أبوزكريا بنتيجة إيجابية أمام المتصدر. ويملك السلاطين تسع نقاط في المركز الخامس ويعمل أحمر الفاشر جاهدا لحجز مقعدا له بدوري النخبة من خلال احتلال موقعا صداريا بالمجموعة الثانية، وينتظر عشاق الكرة السودانية ومحبو البطولة الوطنية بصفة خاصة واحدة من أقوى وأشرس مباريات المنافسة.
أبدى حزنه على اعتزاله
أطهر الطاهر: كابتن الهلال قدوة لجميع اللاعبين
تحدث الكابتن أطهر الطاهر ثالث كباتن فريق الهلال عن اللاعب محمد أحمد بشير “بشة”، وقال إن بشة بالنسبة لهم أخٌ ومُربٍّ بالنسبة للاعبين، وكثيراً ما يحرص على توجيه النصائح الإيجابية للاعبين وظل يطالبنا بالصبر على الانتقادات حينما يقول إن جميع تلك المواقف مر بها إلى أن وصل لما وصل إليه مؤخراً وصار أبرز لاعبي الدوري السوداني.
وأضاف: شخصياً لم أرَ منه أي شيء “شين” بل بالعكس تماماً، أتمنى له حياة سعيدة ومن وجهة نظري أن بشة سينجح في الوجهة التي قرر اللعب فيها، وقد وضع بشة المسؤولية الآن لعبد اللطيف بوي، الذي أتمنى أن يكون كذلك قدر التحدي لأن شارة الكابتنية بالهلال “ما ساهلة” ومن يحملها يربي اللاعبين الجدد على قيم ومثل النادي.
وعلق جوكر الفرقة الزرقاء أطهر الطاهر على مشاركة الهلال في مرحالة المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية، وقال: إن البطولة في المجمل تحتاج للاجتهاد منا كلاعبين في المقام الأول والأهم من ذلك الحرص على تقديم أرفع المستويات للفوز بالمباراة الأولى التي اعتبرها أطهر أهم لقاءات المرحلة كون أن الحصول على النقاط الثلاث سيجعل اللاعبين في وضعية مريحة.
وختم حديثه قائلاً: الفوز في مباراة الأشانتي كوتوكو سيمنحنا الأفضلية إضافة للحصول على أول ثلاث نقاط مما يجعل الفريق مستقرا لاعبين وجمهورا وإدارة، وأضاف: من الجيد أن المباراة الأولى في ملعبنا، لذلك لا بد من الاجتهاد ومن ثم السعي للحصول على النقاط.
تنبأ له بمستقبل كبير في عالم التدريب
الزعفوري: بشة استعجل في اتخاذ القرار وهو لاعب من طينة الكبار
تحدث المدير الفني لفريق الهلال المدرب التونسي إراد الزعفوري عن القرار الذي اتخذه قائد فريق الهلال محمد أحمد بشير “بشة” باعتزال كرة القدم بصورة نهائية وعلق الزعفوري على اعتزال بشة قائلاً: أعرف بشة منذ فترة ليست بالقصيرة، وعندما عملت كمدير فني للفريق وجدت منه نعم الصديق المعاون، هو لاعب من طينة الكبار أتمنى له التوفيق في مشواره القادم في عالم التدريب، وأنا على ثقة أن بشة سيكون له مستقبل كبير في عالم التدريب وسيحقق كذلك النجاحات في مشواره كمدرب.
ومضى المدير الفني للهلال معلقاً على اعتزال بشة قائلاً: من وجهة نظري الشخصية أرى أن بشة تسرع في اتخاذ مثل هذا القرار، ولكنها وجهة نظر خاصة باللاعب ينبغي أن تجد الاحترام منا في الجهاز الفني للهلال، وهو لاعب خلوق على المستوى الإنساني ومعاون وصديق مخلص ووفي، كما أنه قائد يعرف واجباته داخل المستطيل الأخضر ودائماً ما يكن في خدمة النادي سواء كان لاعباً أو خارج التشكيلة. وختم الزعفوري حديثه بالتعليق عما إذا كان رحيل بشة سيحدث تأثيرا سلبيا على الفريق من عدمه في مرحلة المجموعات، وقال إن بشة لاعب مؤثر دائماً ما تتوفر لديه الحلول، ولكن كشف الهلال ذاخر بالأسماء المميزة واللاعبين الجيدين الذين نعول عليهم في مرحلة المجموعات بمسابقة الكونفيدرالية
صحيفة السوداني.