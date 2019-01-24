الكندو يؤكد تسلم خطاب من الفيفا الصراع يشتد بين الأحمر والجيش النيجري حول ” سومانا”

حصلت ” السوداني” على ادق التفاصيل المتعلقة بقضية لاعب المريخ، عبد المجيد سومانا، والذي تحصل نادي الجيش النيجري على خطاب من مسئولي سيستم الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم يشير فيه الاخيرين إلى تبعية اللاعب إلى نادي الجيش، ووجود بطاقته بحوزة الاتحاد النيجري لكرة القدم.
وسرد وكيل اللاعب عبد المجيد سومانا، الحقائق بشان الازمة التي حدثت بين نادي المريخ، والجيش حول الحقوق الخاصة بانتقال اللاعب، وقال الوكيل عبد الحي إن نادي الجيش النيجري يطالب المريخ بـ(80) الف دولار، مشيراً إلى ان المبلغ السابق متفق عليه بين مسئولي المريخ ونظرائهم في الجيش، لافتاً النظر إلى أن الاحمر اخل بالاتفاق، ولم يفي بالاموال التي كان من المفترض ان يتم دفعها منذ فترة ليست بالقصيرة، وشدد على ان المبلغ كان من المفترض ان يتم دفعه على دفعتين بحيث يدفع المريخ 40 الف دولار على ان يعاود الدفع مرة أخرى في توقيت متفق عليه الا أن شيئاً من هذا لم يحدث على ارض الواقع.
وازاح وكيل لاعب المريخ سومانا، النقاب عن شكوى تم تقديمها من قبل مسئولي نادي الجيش النيجري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”
وقال الوكيل الموريتاني عبد الحي أنه اخطر مسئولي المريخ بتقديم النادي النيجري لشكوي إلى الفيفا مستفسراً فيها حول وضعية لاعبه سومانا.
وقال وكيل سومانا إلى أن الفيفا وبعد ان قامت بعدد من المخاطبات مع مسئولي المريخ، اخطرت نادي الجيش النيجري باحقيتهم في اللاعب باعتبار ان بطاقة الاخير موجودة بالاتحاد النيجري لكرة القدم.
ولفت الموريتاني عبد الحي، إلى أن المريخ لم يفقد الامل في الحصول على لاعبه اذا ما نجح في التواصل مع مسئولي نادي الجيش، والوصول لاتفاق يتم بموجبه السماح باللاعب بمزاولة نشاطه مع الفريق.
للتأكيد على حديث وكيل سومانا، علمت ” االسوداني” من مصادرها بان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” وعبر مسئولي السيستم استفسر المريخ خلال وقت سابق عن وضعية اللاعب سومانا.
وبحسب مصدر اداري رفيع فان مسئولي مجلس المريخ أخطروا الاتحاد الدولي بان اجراءات انتقال اللاعب تمت باعتباره هاوياً وان الأحمر خاطب عقب ذلك الاتحاد السوداني لكرة القدم لاجل تغيير هويته إلى لاعب محترف، وبحسب المصادر فان الاتحاد الدولي، لم يعاود ارسال اي من الخطابات مرة أخرى.
وفي صعيد ذا صلة، علمت “السوداني” بان مجلس المريخ تحرك بجدية لاجل استرداد لاعبه عبد المجيد سومانا، واعادته إلى الخرطوم خلال الفترة القادمة.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فان المدير التنفيذي الجديد، مدثر خيري، طمأن مسئولي مجلس الادارة بمعالجة الازمة والتمكن من المحافظة على اللاعب بعد الانباء التي اشارت لامكانية فقدانه بشكل نهائي اثر الافادة التي حصل عليها مسئولي نادي الجيش من سيستم الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”.
وقال مساعد رئيس المريخ، محمد موسى الكندو ان سومانا لاعب المريخ، مشيراً إلى انهم خاطبوا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر مسئول السيستم باتحاد الكرة وحصلوا منها على ما يفيد باحقية النادي في اللاعب.
وشدد الكندو بان الجيش النيجري اذا ما اراد التفاوض حول اللاعب فعليه ان يلجأ الى المريخ.
وقطع الكندو بانهم سيخاطبون الاتحاد النيجري بشان عودة سومانا لافتاً النظر إلى أنه وحال التاكد من وجود ممانعة بشان التحاقه بتدريبات المريخ فان ذلك لن يمنع اصدار اي عقوبات تجاهه للحفاظ على حقوق النادي.
صحيفة السوداني.