اتفاقيات لاستغلال المعادن بين السودان السعودية

كشف وزير النفط والمعادن، م. أزهري عبدالقادر، عن وجود اتفاقيات لاستغلال المعادن بقاع البحر الأحمر بين السودان والمملكة العربية السعودية، وسبق أن أعلن الوزير عن تسلم الحكومة مساعدات من دولة الإمارات وقبول دعم من روسيا وتركيا، تشمل الوقود والقمح.
وأعلن في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، عن قيام مؤتمر ومعرض السودان الرابع للتعدين في الفترة من 18-20 فبراير المقبل بقاعة الصداقة، بمشاركة 40 دولة و75 شركة، من بينها 36 شركة عالمية، ونوه إلى أن وزارته تستقبل ما لا يقل عن 5 شركات أسبوعيا تعلن رغبتها في الاستثمار بقطاع المعادن والنفط .
وأشار إلى استفادة السودان من إقامة المؤتمر في صقل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة. وطالب عبدالقادر بحفظ حق الأجيال القادمة في المعادن الناضبة (الذهب، النفط)، مؤكداً تمسك الدولة بتعظيم نصيبها من هذه السلع، دون المساس بأرواح وسلامة البشر .
شبكة الشروق