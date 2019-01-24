جنوب كردفان: زيادة المساحات الزراعية إلى (500) ألف فدان

شرعت ولاية جنوب كردفان في عملية تنفيذ خطة الموسم الزراعي الصيفي الجديد، مشيرة الي زيادة (500) الف فدان للمساحة المستهدفة بالقطاعين التقليدي والآلي.
وقال د. محمد أحمد حسين وزير الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) إن الوزارة قامت بادخال (3) محاصيل من الحبوب الزيتية في المساحة الجديدة ابرزها محصول القوار وزهرة الشمس، مبينًا انهم قاموا بتوقيع إتفاق مع وزارة النفط لزيادة الحصة المقررة من الجازولين والوقود للعروة الصيفية، مشيراً الي أن شركة أقطان السودان قامت بتمويل ومسح مساحات مقدرة لإستثمارها في زراعة القطن.
ولفت حسين إلى أن محاصيل الموسم الصيفي الماضي حقق إنتاجية فوق المعدلات وفائضاً كبيراً من الذرة وأرباحاً طائلة من محصول القطن للمزارعين نسبة لإنتظام إنسياب المواد البترولية والري.
كادقلي (smc)