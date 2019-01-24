متولي: تنزيل “حوافز وامتيازات” المغتربين تدريجياً

أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، السفير عصام متولي، المضي قدماً في تنفيذ كافة الحوافز والامتيازات التي أجازها مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة بقضايا المغتربين، وأشار إلى أنه سيتم تنزيلها تدريجياً.
وطالب متولي، لدى مخاطبته العاملين بجهاز المغتربين، الخميس، ببذل مزيد من الجهود لتقديم الخدمات المميزة لشريحة السودانيين بالخارج، من خلال تنفيذ حوافز المغتربين التي تم الإعلان عن حزمتها الأولى كاستحقاق وطني منحته الدولة للسودانيين بالخارج.
وجدد التزام جهاز المغتربين بأن العام 2019 سيكون عام السودانيين بالخارج، معلناً عن توجه الجهاز في تنظيم عدد من الفعاليات والمناشط التركيزية والتي من شأنها أن تخاطب وتعالج العديد من قضايا المغتربين اقتصادياً واجتماعياً.
وأشار متولي إلى اهتمام الدولة بالجاليات والكيانات السودانية بالخارج، ودعمها لبرنامج نقل المعرفة والآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج والصندوق الوطني لدعم العودة ومركز السودان للهجرة والتنمية، باعتباره أول مركز متخصص بقضايا الهجرة والتنمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
شبكة الشروق