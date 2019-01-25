أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019م

صحيفة المجهر:
* البشير يستقبل وفداً سعودياً رفيعاً ضم (3) وزراء
* اللجنة العليا للتحقيقات: ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى (29) مواطناً
* علي عثمان: البشير غير متشبث بالسلطة ونرفض حل المشاكل عبر إسرائيل
* رئيس الوزراء: أزمة السيولة ستُحل خلال (10) أيام
* الحكومة: ملاحقة المحرضين على التظاهر عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالإنتربول
* الكشف عن استيلاء شركتين وهميتين على أكثر من (5) ملايين درهم من أموال الدواء
صحيفة التيار:
* النيابة تكشف عن تقرير جديد لضحايا التظاهرات
* علي عثمان: البشير غير متشبث بـ(السلطة)
* المركزي يدلي بتفاصيل (13) عملية لمتهم بالتلاعب في أموال الأدوية
* تطورات مثيرة في قضية التجسس
* مطرف صديق: البشير لم يصف المتظاهرين بالمرتزقة
* اتحاد علماء المسلمين يحذر من جر السودان إلى مستقبل مجهول
صحيفة السوداني:
* السعودية: لن نتأخر عن دعم السودان
* رئيس الوزراء يعد بحل مشكلة السيولة خلال (10) أيام
* النيابة العامة: مقتل (29) شخصاً في الاحتجاجات
* النائب العام يستعجل تحقيقات مقتل محتجين ويلتزم بحماية الشهود
* الجمارك: رجال الأعمال ينظرون إلينا كجهة جباية
* مقتل فرد تابع للأمن في اشتباكات مع الجيش ببورتسودان
صحيفة الأخبار:
* لجنة التحقيقات تكشف التفاصيل والحكومة تلاحق المحرضين بالإنتربول
* إنقاذ شاب شرع في السقوط من أعلى الكنيسة القبطية
* لجنة الأمن ببورتسودان تكشف تفاصيل الاشتباكات بين الجيش والأمن
صحيفة الدار:
* النيابة تكشف التفاصيل الكاملة حول المتوفين في الأحداث الأخيرة
* مولانا عامر محمد: المتوفون بجميع الولايات عددهم (29) وآخرهم مساء أمس بأم درمان
* مناشدة للمواطنين للتبليغ والشهادة عن أي معلومات حول حالات الوفاة
* ثلاثة شهود أدلوا بشهادتهم حول وفاة أحد المواطنين بأحداث بري
* النيبابة تناشد المصابين لاسترجاع أرانيك (8) لتكملة التحقيقات
* نقل الفنان علي ابراهيم اللحو للعناية المركزة بالمستشفى اليوناني بمصر
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان اللغة العربية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)