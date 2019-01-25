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أبرز العناوين

2019/01/25

2019/01/25


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019م



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صحيفة المجهر:

* البشير يستقبل وفداً سعودياً رفيعاً ضم (3) وزراء

* اللجنة العليا للتحقيقات: ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى (29) مواطناً

* علي عثمان: البشير غير متشبث بالسلطة ونرفض حل المشاكل عبر إسرائيل

* رئيس الوزراء: أزمة السيولة ستُحل خلال (10) أيام

* الحكومة: ملاحقة المحرضين على التظاهر عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالإنتربول

* الكشف عن استيلاء شركتين وهميتين على أكثر من (5) ملايين درهم من أموال الدواء

صحيفة التيار:

* النيابة تكشف عن تقرير جديد لضحايا التظاهرات

* علي عثمان: البشير غير متشبث بـ(السلطة)

* المركزي يدلي بتفاصيل (13) عملية لمتهم بالتلاعب في أموال الأدوية

* تطورات مثيرة في قضية التجسس

* مطرف صديق: البشير لم يصف المتظاهرين بالمرتزقة

* اتحاد علماء المسلمين يحذر من جر السودان إلى مستقبل مجهول

صحيفة السوداني:

* السعودية: لن نتأخر عن دعم السودان

* رئيس الوزراء يعد بحل مشكلة السيولة خلال (10) أيام

* النيابة العامة: مقتل (29) شخصاً في الاحتجاجات

* النائب العام يستعجل تحقيقات مقتل محتجين ويلتزم بحماية الشهود

* الجمارك: رجال الأعمال ينظرون إلينا كجهة جباية

* مقتل فرد تابع للأمن في اشتباكات مع الجيش ببورتسودان

صحيفة الأخبار:

* لجنة التحقيقات تكشف التفاصيل والحكومة تلاحق المحرضين بالإنتربول

* إنقاذ شاب شرع في السقوط من أعلى الكنيسة القبطية

* لجنة الأمن ببورتسودان تكشف تفاصيل الاشتباكات بين الجيش والأمن

صحيفة الدار:

* النيابة تكشف التفاصيل الكاملة حول المتوفين في الأحداث الأخيرة

* مولانا عامر محمد: المتوفون بجميع الولايات عددهم (29) وآخرهم مساء أمس بأم درمان

* مناشدة للمواطنين للتبليغ والشهادة عن أي معلومات حول حالات الوفاة

* ثلاثة شهود أدلوا بشهادتهم حول وفاة أحد المواطنين بأحداث بري

* النيبابة تناشد المصابين لاسترجاع أرانيك (8) لتكملة التحقيقات

* نقل الفنان علي ابراهيم اللحو للعناية المركزة بالمستشفى اليوناني بمصر

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان اللغة العربية للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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