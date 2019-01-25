نقل الفنان علي ابراهيم اللحو للعناية المركزة بالمستشفى اليوناني بمصر

في تطور جديد للحالة الصحية للفنان علي ابراهيم اللحو الذي يتلقى العلاج حالياً بالمستشفى اليوناني بمصر منذ يوم الجمعة الماضي حسب صحيفة الدار وخضوعه لعملية قسطرة ودعامة لشرايين الساق وذلك نتيجة لمضاعفات مرض السكري بمستشفى السلام بالمهندسين، إلا أن حالته الصحية تدهورت منذ ثلاثة أيام فتم تحويله للعناية المركزة. ومساء أمس خضع اللحو لإجراء غسيل كلى بالمستشفى الإيطالي حيث لا يزال يتلقى العلاج حتى مثول الصحيفة للطبع.
والجدير بالذكر أن سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم ظل مرابطاً بالمستشفى هو وحرمه الفضلى للإشراف على إجراءات تحويله بعد أن تعهد بسداد بقية رسوم المستشفى.
الخرطوم (كوش نيوز)