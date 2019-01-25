بدء طرح فئة الـ”100″ جنيه الجديدة نهاية يناير

أعلن بنك السودان المركزي، طرح العملة فئة 100 جنيه الجديدة بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة. وأكد مصدر مطلع بالبنك، اكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للسوق والتداول نهاية الشهر ومطلع فبراير المقبل.
وأوضح مصدر بحسب الشروق ، أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية.
وكان بنك السودان المركزي قد أعلن عن مواصفات وألوان والعلامات التأمينية للعملة فئة 100 جنيه، مبيناً أن اللون الأساسي للعملة هو البني والعلامة المائية صقر الجديان والرقم 100 جنيه، وتتضمن الواجهة صورة أهرامات البجراوية بينما تتضمن الخلفية صورة سد مروي والروصيرص وأعالي عطبرة وستيت.
الخرطوم (كوش نيوز) .