أسرار صفقة الموسم …الحيلة التي إستخدمها برشلونة لخطف دي يونج !

كشفت صحيفة السبورت الكتالونية العديد من الأسرار بخصوص إنتقال فرانكي دي يونج من أياكس أمستردان لبرشلونة الأسباني.
أياكس تعاقد مع دي يونج من ويليان الهولندي مقابل مليون يورو فط وسيحصل ويليان على 10%من قيمة بيعه مستقبلا ليحصل على 6.7 مليون يورو وهو مبلغ أعلى من ميزانيتهم السنوية ليكون أعلى ربح في تاريخ الفريق الصغير.
ويليان أيضا هو من إكتشف موهبة فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الحالي ليكون الفريق مصدر ثقة في المستقبل في إختياراته للشبان.
برشلونة كان يتابع اللاعب من إكتوبر 2017 وتم الإجتماع مع اللاعب ووالده كثيرا سابقا وفي كل مرة كان يؤكد اللاعب على رغبته للعب لبرشلونة على الرغم من دخول باريس سان جيرمان وسيتي وبايرن ميونيخ ولكن أموال برشلونة تلاقت مع رغبة اللاعب.
وبحسب موقع هاي كوره بارتوميو رئيس برشلونة عندما إجتمع مع اللاعب أخبره بان تياجو ألكانتارا ونيمار خسرا الكثير برحيلهما عن برشلونة وإنه سيكون نجم المستقبل في حال الوصول للبرسا لتتم واحدة من الصفقات الرائعة والمثيرة للجدل .
الحرطوم (كوش نيوز) .