جدول قمم مزدحم لليفربول .. وتغيير مواعيد 4 مباريات

أعلن موقع نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، حدوث تغيير في مواعيد 4 مباريات للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستقام مباراة ديربي “الميرسيسايد” ضد إيفرتون على ملعب غوديسون بارك عند الساعة (20:15 بتوقيت الإمارات) يوم الأحد الموافق 3 مارس.
وبالنسبة لمباراة “الريدز” ضد بيرنلي على ملعب آنفيلد، فستقام يوم الأحد الموافق 10 مارس عند الساعة (18:00 بتوقيت الإمارات).
وفي 14 مارس يواجه ليفربول فريق بايرن ميونخ الألماني في إياب دوري أبطال أوروبا، علما أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب آنفيلد في 20 فبراير المقبل.
وبالعودة إلى البريميرليغ، ستقام المباراة التي سيزور فيها ليفربول ملعب فولهام، يوم الأحد الموافق 17 مارس، ومن المنتظر أن تنطلق عند الساعة (16:15 بتوقيت الإمارات).
وسيخوض الفريق الأحمر مباراة قمة ضد توتنهام على ملعب آنفيلد يوم الأحد الموافق 31 مارس في تمام الساعة (20:30 بتوقيت الإمارات).
يذكر أن المواجهة القادمة لليفربول في الدوري الإنجليزي ستكون أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء ليلا في ملعب “آنفليد”.
ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، ويحارب على جبهتي الدوري الإنجليزي الغائب منذ حوالي 30 سنة وعلى لقب دوري أبطال أوروبا بعد وصوله للمباراة النهائية الموسم الماضي وخسارته أمام ريال مدريد.
سكاي نيوز