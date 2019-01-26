توقيف ابنة سياسي جنوبي شهير في صفقة شراء طفل بمستشفى بالخرطوم

أحبطت الشرطة صفقة شراء طفل حديث الولادة داخل إحدى مستشفيات الخرطوم، وأوقفت ابنة سياسي أجنبي شهير بتهمة الشراء بجانب والدة الطفل وأخريات.
وقال مصدر إن فتاة وضعت طفلاً غير شرعياً داخل المستشفى وقبل مغادرتها، أوصلت رغبتها لبعض النساء في التخلص من الطفل، موضحاً أن إحداهن تواصلت مع ابنة السياسي الأجنبي الشهير وعرضت عليها الطفل فوافقت على شرائه مقابل (10) آلاف جنيه، وأشار حسب صحيفة السوداني إلى أنه لحظة إتمام الصفقة كانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لدائرة مكافحة الجرائم المستحدثة بالمباحث والتحقيقات الجنائية تنصب كميناً ميدانياً نجحت خلاله في إحباط العملية والقبض على المشترية ووالدة الطفل وأخريات، وكشف المصدر عن تدوين الشرطة بلاغات في مواجهتهم وفقاً للمادتين (7-8) من قانون الاتجار بالبشر وأخضعتهم للتحقيق.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أب كريق
2019/01/27 at 9:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا اله الا الله و لا حول و لا قوة الا بالله .. ديل نحنا الوصلنا المرحلة دي ؟؟؟؟؟ حسبي الله و نعم الوكيل .. قاتل الله الفقر ..أعوذ بالله من غضب الله