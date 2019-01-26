ميسي يتعاطف مع سالا: من فضلكم لا توقفوا البحث

تفاعل نجوم كرة القدم العالمية مع حادثة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا بعد أن اختفت الطائرة التي كانت تقله من مقر فريقه السابق نانت إلى مدينة كارديف، وذلك قبل ساعات من وصولها إلى وجهتها المُحددة.
وكان آخر المتفاعلين مع تلك الحادثة نجم وقائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي طالب بمواصلة البحث عن لاعب فريق نانت الفرنسي، الذي انضم إلى كارديف سيتي، قبل ساعات من اختفاء طائرته.
ونشر ميسي صورة لمواطنه سالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب عليها: “ما دام هناك احتمال وبصيص من الأمل، من فضلكم لا تتوقفوا عن البحث من أجل سالا، كل الدعم لعائلته وأصدقائه”.
وذكرت صحيفة “أولييه” الأرجنتينية أن عائلة اللاعب قررت استئناف عمليات البحث على نفقتها الخاصة، بعدما أوقفت السلطات الفرنسية والبريطانية العمليات، وقالت الصحيفة استنادًا لصديق للاعب: “وكيل أعماله ميسا نداي وعائلته قررا استئجار بواخر وغواصين، للبحث عن اللاعب في بحر المانش، بإمكاناتهم المادية الخاصة”، إذ اختفت طائرة اللاعب يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعثر على أي أثر لها رغم عمليات البحث الطويلة عنها.
العربي الجديد