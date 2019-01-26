الشرطة : القبض على متظاهر يحمل (مسدس) وسط المحتجين

سجلت مضابط الشرطة، حالتي وفاة بولاية الخرطوم، وعدد آخر من الإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة، في التظاهرات التي انطلقت الخميس في عدد من المدن .
وأقر المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء حقوقي، هاشم علي عبدالرحيم في تصريح صحفي أمس، باستخدام قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بعدد من المواقع مؤكداً إنهم يتعاملون مع (تجمهرات وتجمعات غير مشروعة) في إنحاء متفرقة من الولايات والمدن السودانية .
وأعلن وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن الشرطة ألقت القبض على متهم بحوزته (مسدس) حاول أستخدامه في التظاهرات ومتهم آخر يقود أكسنت مجهزة بأجهزة إرسال بعيدة المدى، وأعلن القبض على عدد من المتهمين وتدوين بلاغات في مواجهتهم من القانون الجنائي، المتعلقة بـ(إثارة الشغب والإزعاج والإخلال بالسلامة العامة) .
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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ود ابراهيم
2019/01/26 at 10:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
الشايل مسدس واحد من ناس الامن مدسوس وليس من المتظاهرين
وصاحب العربة برضو من ناس الامن
كلها فبركات ولعبات اصبحت مكشوفة
الثوار لا يكذبون وانتم شمتكم الكذب
الثوار قالوها لكم واضحة سلمية سلمية ضد الحرامية
وتسقط تسقط تسقط بس
ادريس
2019/01/26 at 10:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكويس انو ناس الأحياء انتبهوا للظواهر دى وبدوا يطردوا المتظاهرين من احياءهم…لان المتظاهرين ديل يا سرقوا بيوتهم ولا جابوا ليهم البمبان فى الحى…
زول ساي
2019/01/26 at 11:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
جهلكم هو الذى يعجل بهلاككم استعداءكم للشعب الذى كره الكيزان أكثر من كراهيته للمشركين واليهود تلك الكراهية هى وقود ثورتنا التى ستجتثكم فاكاذيبكم ما عادت تنطلى على أحد فقد دنت ساعة الخلاص فالويل كل الويل لكم
Ahmed
2019/01/26 at 11:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
المفروض التحقيق معاها يكون بوجود محامين عشان نبعد اي شبه من انه من ناس الامن