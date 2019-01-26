غوارديولا: من المستحيل منافسة ريال مدريد وبرشلونة في هذا الأمر

أقر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، باستحالة منافسة ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات وضم أفضل اللاعبين.
ووفقا لصحيفة “الغارديان”، قال غوارديولا تعليقا على فشله في التعاقد مع فرينكي دي يونغ من أياكس وانضمامه لبرشلونة: “نحن نحاول الحفاظ على الانسجام في غرفة خلع الملابس، فيما يخص الأجور، عندما لا يكون هناك توازن في الرواتب، فستحدث مشاكل متعلقة بمزاج اللاعبين”.
ونجح برشلونة في التعاقد مع فرينكي دي يونغ نجم أياكس أمستردام، مقابل 86 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ عشرة ملايين يورو.
وأوضح غوارديولا أن مانشستر سيتي لم يكن مستعدا لجعل دي يونغ الأعلى أجرا في الفريق.
وأضاف “من الأشياء الجيدة والمهمة التي نقوم بها هنا، هو الحفاظ على توازن الأجور. في الواقع، لا يوجد فقط فريق واحد أو فريقان يدفعون أجور باهظة، هناك الكثير من الأندية قادرة على ذلك، في بعض الأحيان لا يمكننا المنافسة، يجب أن نكون أسرع”.
وأتم غوارديولا حديثه “أكدت عدة مرات، أنه من المستحيل منافسة برشلونة وريال مدريد فيما يخص سوق الانتقالات. علينا أن نكون أسرع وأذكى في شراء اللاعبين، علينا التكيف مع هذا الأمر”.
سبوتنيك