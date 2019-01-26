جنوب دارفور تتوقع زيادة إنتاج الذهب الى (600) كيلو جرام خلال العام

إفتتاح مناجم ذهب جديدة بالولاية
أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور عن اتجاهها لزيادة انتاج خام الذهب لتصل الى (600) كيلو جرام خلال العام الحالى ، فى وقت كشفت فيه عن دخول مناجم جديدة حيز الانتاج فى الولاية .
وأوضح طه عبدالله وزير التخطيط العمرانى بالولاية لـ(smc) إن محليتي نتيقة والسلام شهدتا إفتتاح منجمين جديدين مما يساعد على إرتفاع الانتاجية مشيراً إلى أنه تم تنفيذ خطة 2018 بالنسبة للعوائد الجديدة للذهب بنسبة (70%).
وأكد عبد الله أن بقية المناجم والتى تشمل الردوم وكاس وميرشينج تشهد إستقراراً امنياً بين المعدنين .
نيالا (smc)